Вдове и детям умершего популярного актера собрали более миллиона долларов

Сбор средств для вдовы и детей американского актера Джеймса Ван Дер Бика превысил целевой показатель в 500 000 долларов в течение нескольких часов. Звезда сериала "Бухта Доусона" (в Росси известного также как «Лето наших надежд»), скончавшийся во вторник в возрасте 48 лет, не скрывал, что с трудом справляется с высокими расходами на лечение от рака.

Краудфандинговая платформа, созданная для поддержки вдовы и детей актера Джеймса Ван Дер Бика, достигла своей первоначальной цели в размере 500 000 долларов в течение нескольких часов после создания, а позже обновила цель до 1 миллиона долларов.

Джеймс Ван Дер Бик, наиболее известный по роли чувствительного подростка Доусона Лири в телесериале "Бухта Доусона", скончался во вторник в возрасте 48 лет после борьбы с раком кишечника, пишет The Guardian.

У Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей: Оливия, Джошуа, Аннабель, Эмилия, Гвендолин и Джереми. Вскоре после объявления о смерти Ван Дер Бика в среду в социальной сети Кимберли опубликовала ссылку на карудфандинговую платформу, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с его длительным лечением.

“Мои друзья создали эту ссылку, чтобы поддержать меня и моих детей в это время, - написала она. – С благодарностью и разбитым сердцем”.

По словам организаторов сбора средств, расходы на медицинское обслуживание Ван Дер Бика “оставили семью без средств”.

“Они прилагают все усилия, чтобы остаться в своем доме и обеспечить детям возможность продолжить образование и сохранить некоторую стабильность в это невероятно трудное время. Поддержка друзей, семьи и общества в целом будет иметь огромное значение на их пути вперед”, – говорится в сообщении, которое цитирует The Guardian.

Первоначально цель сбора средств была установлена на уровне 500 000 долларов, но через четыре часа после публикации, когда пожертвования от более чем 7000 частных лиц уже приблизились к этой сумме, цель была скорректирована до 700 000 долларов. Позже она была скорректирована до 1 миллиона долларов.

Ван Дер Бик открыто говорил о стрессе, связанном с медицинскими расходами. Вскоре после того, как в ноябре 2024 года он объявил о своем диагнозе "рак", он начал продавать с аукциона памятные вещи из фильма "Студенческая команда", в котором он сыграл квотербека средней школы, чтобы помочь покрыть расходы на лечение для себя и других больных раком.

В то время он написал в соцсети:

“100% моих чистых доходов пойдут семьям, которые страдают от финансового бремени, связанного с раком (включая мою собственную)”.

В прошлом году он выставил на аукцион памятные вещи из «Бухты Доусона», сказав людям:

“Я годами хранил эти сокровища, ожидая подходящего момента, чтобы что-то с ними сделать, и, учитывая все неожиданные повороты, которые преподнесла жизнь в последнее время, стало ясно, что время пришло”.

В сентябре бывшие коллеги Ван Дер Бика по фильму "Бухта Доусона", в том числе Кэти Холмс, Мишель Уильямс и Джошуа Джексон, собрались вместе на однодневную благотворительную акцию в Нью–Йорке, чтобы помочь собрать деньги для семьи. Лин-Мануэль Миранда заменил Ван Дер Бика, который не смог присутствовать на матче из-за болезни.