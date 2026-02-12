Умер актер из культового фильма «Догма»

Американский актер Бад Корт, известный по роли Гарольда в классическом голливудском фильме 1971 года «Гарольд и Мод», умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его друга Дориана Хэннавея.

По информации источника, Корт скончался в Коннектикуте после продолжительной болезни. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

Артист известен своими яркими эпизодическими ролями, например, в культовой комедии Кевина Смита «Догма», где сыграл бога. Также он участвовал в таких театральных постановках и телесериалах, как «Конец игры», «Сумеречная зона», «Водная жизнь» и многих других проектах.

Ранее стало известно о смерти звезды культового сериала 90-х «Бухта Доусона» Джеймса Ван Дер Бика. В 2023 году у него обнаружили рак толстой кишки третьей стадии.