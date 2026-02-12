«Последний кирпич усыпальницы»: режиссер Фельдман похоронил жену

«Последний кирпич ее усыпальницы лег на свое место»: режиссер Фельдман похоронил жену
Анна мужественно сражалась сразу с двумя серьезными диагнозами, но силы были неравны. Ее смерть супруг считает переходом в лучший мир.
Актер и режиссер Александр Фельдман похоронил супругу Анну, которая долгое время боролась с раком и тяжелым заболеванием центральной нервной системы. Из-за болезней женщина была прикована к инвалидному креслу.
В середине января ее выписали из больницы, чтобы последние дни она провела дома. Анна ушла из жизни 8 февраля. В личном блоге Фельдман откровенно рассказал о переживаниях.
«Когда Аня ушла, я безжалостно подавил свои эмоции — это было глупо. Позже, когда нужно было опознать Аню, чтобы мы случайно не похоронили другого человека, меня сопроводили в комнату, развязали саван и открыли ее лицо. Этот момент почти меня сломал, и я вновь запечатал все живое, что просилось наружу», — признался он.
Особенно тяжелым для него стал момент похорон.
«И наконец, когда последний кирпич ее усыпальницы лег на свое место, я почувствовал то самое одиночество, которое поглощает душу. Я постарался уединиться. Ко мне подошел брат и спросил, хочу ли я остаться один, и я неожиданно для себя ответил — да. И в этот момент я вновь почувствовал одиночество, но совершенно иное», — поделился вдовец.
Он признался, что сейчас учится жить с утратой.
«P.S. Сегодня я в компании со своим одиночеством — тем, которое меня исцеляет, которое не дает мне нарушать свое обещание читать каждое сообщение, присланное вами. Спасибо вам за то, что даете мне силу и энергию прожить мое горе», — заключил Фельдман.