«Последний кирпич усыпальницы»: режиссер Фельдман похоронил жену

Анна мужественно сражалась сразу с двумя серьезными диагнозами, но силы были неравны. Ее смерть супруг считает переходом в лучший мир.

© Соцсети

Актер и режиссер Александр Фельдман похоронил супругу Анну, которая долгое время боролась с раком и тяжелым заболеванием центральной нервной системы. Из-за болезней женщина была прикована к инвалидному креслу.

В середине января ее выписали из больницы, чтобы последние дни она провела дома. Анна ушла из жизни 8 февраля. В личном блоге Фельдман откровенно рассказал о переживаниях.

«Когда Аня ушла, я безжалостно подавил свои эмоции — это было глупо. Позже, когда нужно было опознать Аню, чтобы мы случайно не похоронили другого человека, меня сопроводили в комнату, развязали саван и открыли ее лицо. Этот момент почти меня сломал, и я вновь запечатал все живое, что просилось наружу», — признался он.

Особенно тяжелым для него стал момент похорон.

«И наконец, когда последний кирпич ее усыпальницы лег на свое место, я почувствовал то самое одиночество, которое поглощает душу. Я постарался уединиться. Ко мне подошел брат и спросил, хочу ли я остаться один, и я неожиданно для себя ответил — да. И в этот момент я вновь почувствовал одиночество, но совершенно иное», — поделился вдовец.

Он признался, что сейчас учится жить с утратой.