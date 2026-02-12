Популярная актриса рассказала о 150 отказах в ролях из-за внешности

Популярная американская актриса Лора Дерн рассказала о 150 отказах в ролях из-за особенностей внешности. Интервью публикует The Independent.

58-летняя знаменитость раскрыла, что ее рост составляет 183 сантиметра, в связи с чем ее кандидатуру регулярно отклоняли в кино. Кроме того, она призналась, что команда также регулярно обращала внимание на ее высокий рост.

«В 12 лет я была ростом 180 сантиметров и уже снималась в кино, поэтому в роли мне постоянно отказывали!» — посетовала она.

Вследствие этого Дерн подчеркнула, что съемки с актером и комиком Уиллом Арнеттом, рост которого равен 189 сантиметрам, в фильме Брэдли Купера «Эта штука включена?» доставили ей удовольствие.

«Это значит, что когда мы с Уиллом сидим рядом, мы одного роста. И это просто невероятно — сниматься в сцене с актером-мужчиной и при этом смотреть друг другу прямо в глаза, понимаете?» — восхитилась артистка.

