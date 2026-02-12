Эмма Робертс снимется в фолк-хорроре «Тело в лесу»

Эмма Робертс («Знакомство родителей», «Пара на праздники») сыграет главную роль в фильме ужасов «Тело в лесу» (A Body in the Woods). Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссером выступит создатель в меру успешной хоррор-франшизы «Дом ада» Стивен Когнети, а продюсером - Дэйв Каплан («Собиратель душ», «Обезьяна»). Производство начнется в сентябре 2026 года.

Эмма сыграет персонажа по имени Элис Линкольн - женщину, живущую на рубеже веков в глубине Маршаллских лесов, месте, давно окутанном легендами о зловещей ведьме. Когда Элис остается одна в своей хижине, чтобы дежурить у тела неопознанного шахтера, тревожные явления в темноте заставляют героиню опасаться, что труп, возможно, еще не полностью успокоился. Появление молчаливой женщины на краю лесной дороги погружает Элис в кошмар наяву, и она разрывается между растущим злом внутри и безымянным ужасом, поджидающим за ее дверью.