Как Максим Матвеев покорил иностранок ролью Вронского

Российский актер Максим Матвеев неожиданно стал звездой иностранных соцсетей. В TikTok набирают популярность отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина», где он сыграл главные роли. Зарубежные зрительницы активно обсуждают его игру и внешность.

«Я бы стерла себе память, чтобы снова посмотреть с ним “Бесы”», «Это единственный раз, когда мне понравился Вронский», — пишут восторженные пользовательницы.

Особый интерес вызвала экранизация «Анны Карениной», где партнершей Матвеева выступила его супруга Елизавета Боярская.

«Теперь я понимаю Анну. Никогда не понимала ее выбор в случае с Аароном Тейлором-Джонсоном, но с этим мужчиной все становится ясно», — отмечают комментаторши.

Некоторые признаются, что ради актера готовы учить русский язык, пишет kino.mail.ru.

«Никогда у меня не было такой мотивации выучить русский», «Отлично! Теперь я должна посмотреть эту экранизацию “Анны Карениной”», — делятся эмоциями иностранки.

Напомним, в сериале «Бесы» по роману Достоевского Матвеев перевоплотился в загадочного Николая Ставрогина, а в «Анне Карениной» сыграл Алексея Вронского. Роль рокового соблазнителя, судя по реакции соцсетей, удалась актеру настолько, что покорила сердца далеко за пределами России.