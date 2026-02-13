Павел Прилучный: каждая роль — это новая мечта и новый вызов

12 февраля в прокат вышла новая экранизация "Сказки о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна. Роль правителя, отца и человека, переживающего предательство и разлуку, исполнил актер театра и кино Павел Прилучный. В интервью ТАСС он рассказал о внутренней работе над образом, сохранении пушкинского духа в современном прочтении и творческих задачах перед собой.

— Павел, роль царя Салтана кардинально отличается от вашего амплуа. Как поступило предложение об участии в проекте? Чувствовали ли вы, что идете на риск, когда соглашались на роль? Как готовились к ней, что делали, чтобы почувствовать себя царем Салтаном?

— Предложение от Сарика стало одним из самых неожиданных и очень приятным. Безусловно, риск у этой истории был: играть царя Салтана — это ответственность перед несколькими поколениями, выросшими на этой сказке. Кстати, можно сказать, что она стала моим билетом в актерский мир. Я читал ее наизусть на вступительных экзаменах в университете. Само произведение для моей профессии очень важно и ценно. После съемок я чувствую его совершенно по-другому. К роли я готовился очень долго, вживаясь во внутренний мир героя, пытаясь почувствовать его, понять, как он переживает предательство, когда теряет свою семью и тоскует по сыну. Главной задачей для себя я видел показать живого человека, царя, отца, мужа со своими слабостями, сомнениями и эмоциями, а не в том, чтобы изобразить "картонную фигуру" из сказки. Важно, чтобы в новой картине зритель увидел за мифологическим образом настоящие человеческие переживания.

— Что в образе царя показалось самым трудным? Чем Салтан в вашем исполнении отличается от пушкинского?

— История рассказана современным языком, но с поэтическими вставками. Я рад, что пушкинский дух сохранен в сценарии. Самой трудной задачей было соединить в образе величие и эпичность царя с присущей ему человечностью. Сделать его близким и понятным для зрителя. Мой Салтан отличается от сказочного, наверное, именно этой внутренней наполненностью и психологической глубиной. Мы должны были оживить текст, наполнить его чувствами, которые заставляют переживать и добавить немного юмора.

— Какой момент съемок запомнился больше всего? Как вам работа с Андреасяном и остальными актерами на площадке? Не предлагали ли вам другую роль?

— Один из запоминающихся моментов был, когда съемки посетил мой сын Микаэль. Я сидел на троне в полном гриме, с короной, бородой и седыми волосами. Он увидел меня и не узнал, испугался. Но как только я заговорил, весь страх сразу ушел. Других ролей Сарик мне не предлагал, он сразу видел меня в роли царя Салтана. Работать с ним и со всей съемочной группой было сплошным удовольствием, я остался доволен тем, что у нас получилось. Подобрался прекрасный актерский состав, с которым мы работали легко и очень продуктивно.

— Для фильма построили много фантастических декораций. Как вы знакомились с площадкой?

— Декорации фильма впечатляют! Когда попадаешь в построенный с нуля сказочный город площадью 6 тыс. кв. м, то просто сбивается дыхание. Ты полностью погружаешься в эпоху и атмосферу того времени, которая очень помогает вжиться в роль. Я очень благодарен команде за ту титаническую работу, которую они провели над нашим фильмом.

— Были ли забавные случаи на съемках?

— На съемках в Москве мы застали аномальные жаркие дни. Съемки на натуре — это всегда особая энергия. Вспоминается, как мы в тяжелых царских одеждах, которые весят по 40 кг, ждали своего дубля в жару. Настоящие цари, тоже, скорее всего, страдали от жары в своих палатах. Но это все мелочи по сравнению с тем, какую невероятную красоту удалось запечатлеть.

— На ваш взгляд, как меняется российская киноиндустрия сегодня? В какие проекты нужно вкладываться сейчас?

— Индустрия меняется и задаются новые тренды. Настало время, когда важна не только зрелищность, но смысл и честность самой истории. Появляется много семейного, качественного кино, которое говорит со зрителем на вечные темы.

— Рассматриваете ли вы участие в международных проектах?

— Для меня кино — это международный язык. Да и некоторые мои проекты номинированы были на международных фестивалях. Например, сериал "В клетке", где, помимо своей роли, я выступил одним из продюсеров. Он составил конкуренцию известным зарубежным сериалам на премии Content Innovation Awards.

— В каком направлении вам хотелось бы двигаться дальше? Есть ли некая роль мечты? Какие навыки вы осваиваете, чтобы развиваться как артист?

— Как и любому актеру, мне нужно постоянно учиться и развивать себя. Много читаю, смотрю разное кино и занимаюсь телесными практиками. Особенно это важно для ролей, далеких от привычных амплуа. Мне интересно двигаться в сторону глубоких, психологических ролей, где можно исследовать природу человека. Каждая моя новая роль — это и есть новая мечта и новый вызов. Все мои проекты любимые и все важны для меня. Я развиваюсь и в сторону продюсирования, но в будущем хочу себя попробовать в режиссуре.

— В каком проекте вы бы заняли режиссерское кресло? Какую литературную историю бы экранизировали?

— Если бы я взялся за экранизацию, то, наверное, выбрал бы историю о взрослении, сложном выборе на стыке эпох. С сильным внутренним миром и конфликтом героя. Возможно, чуть позже у меня получится реализовать себя в кресле режиссера, но всему свое время.

— С какими режиссерами театра и кино хотели бы поработать в ближайшее время?

— Я со многими режиссерами поработал за свою актерскую карьеру и я благодарен каждому из них. Я люблю на площадке долго разговаривать с режиссером и наполнять своего героя. Хочется, чтобы мы совместно создали живые, дышащие миры и показывали именно ту самую подлинную правду. Кино — это искренний разговор со зрителем, и задача всей команды — чтобы зритель поверил и остался доволен.

— Есть ли у вас сейчас новые неожиданные роли в кино и театре?

— В этом году выйдет несколько больших и важных проектов для меня. С 12 февраля в прокате стартовала "Сказка о царе Салтане", я советую каждому сходить в кинотеатр и оценить нашу экранизацию любимой всеми истории. В прошлом году мы сняли еще одну сказку, "Лукоморье", где я сыграл роль Кощея. Это было невероятно круто, особенно то, что мне накладывали пять часов пластического грима ежедневно. Еще "Холоп-3", съемки которого проходили в Турции на настоящем парусном корабле. Это было невероятно сложно физически и эмоционально, но получилось очень круто. Я благодарен режиссеру Климу Шипенко, что пригласил меня в такой масштабный проект. И конечно же, новый сезон любимого сериала "Мажор". А что касается театра, то мы продолжаем наши гастроли со спектаклем "Взрослые игры" и скоро посетим с ним несколько городов России.

— Какие еще проекты с вами мы ждем в 2026 году? Репетируете ли новые спектакли, премьеры которых еще не состоялись?

— Нас ждет много проектов в 2026 году. Помимо того, что я сказал выше, — большой семейный проект "Умка", "Приключения желтого чемоданчика", "Приключения пингвиненка", "Честная игра" и продолжение нашего спектакля "Взрослые игры". Новые пьесы я пока не готов анонсировать, но мы продолжаем работать в этом направлении.

— Какие темы или жанры вас особенно привлекают в кино, сериалах и на театральной сцене сейчас? Что бы вы хотели сказать своим фанатам?

— Меня привлекают истории о преодолении, выборе и свете внутри человека. И неважно, драма это или сказка. Ведь в каждой сказке есть честный разговор о вечных ценностях: добре, зле, любви и долге. Это все и есть в нашей реальной жизни. На театральной сцене меня больше тянет к классике, и есть несколько задумок для реализации в этом году. Своим поклонникам я хочу сказать спасибо за доверие и терпение. Я очень рад, что вы растете и сопереживаете моим героям. Я стараюсь выбирать проекты, которые оставляют после себя след в душе, и ваша поддержка всегда дает мне сил и энергии искать именно такие светлые истории.