Умер снявшийся в сериале «Убойная сила» актер Шелли Десаи

Актер Шелли Десаи скончался 10 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет. О его смерти сообщает Deadline со ссылкой на семью покойного.

© кадр из сериала «Убойная сила»

Десаи родился 3 декабря 1935 года в Бомбее, Британская Индия. В 1960-х годах он приехал в Соединённые Штаты, чтобы получить степень магистра инженерных наук, но вместо этого выбрал театральную карьеру. Он жил в Чикаго, затем в Нью-Йорке и, наконец, в Лос-Анджелесе. К началу 1970-х годов его карьера включала выступления на внебродвейских и бродвейских сценах.

Одну из первых небольших киноролей Шелли сыграл в культовом рок-н-ролльном мюзикле Брайана Де Пальмы 1974 года «Призрак рая». В течение следующих пяти десятилетий Десаи построил стабильную и плодотворную карьеру характерного актёра, появившись в эпизодических ролях во множестве сериалов, в числе которых «Блюз Хилл-стрит», «Команда А», «Следж Хаммер», «Детективное агентство «Лунный свет», «Тридцать с чем-то», «Скорая помощь», «Друзья», «Полиция Нью-Йорка», «Дурнушка Бетти», «В Филадельфии всегда солнечно», «Мужчины среднего возрасте», «Баскетс» и других. А в начале 2000-х Шелли снялся в российском сериале «Убойная сила» в небольшой роли владельца автосервиса.

Среди его самых известных киноработ – «Тельма и Луиза», «Игрушки», «Молчание ветчины», «Не называй меня малышкой», «Побег из Лос-Анджелеса», «Силы природы», «Ради любви к игре», «Чистая полночь».