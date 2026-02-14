Руперт Гринт рассказал о своем отношении сериалу «Гарри Поттер»

Издание Variety взяло интервью у актёра Руперта Гринта, исполнявшего роль Рона Уизли в фильмах «Гарри Поттер». Он рассказал о своём отношении к новому сериалу по волшебной вселенной и дал совет молодым артистам.

© Чемпионат.com

По словам Гринта, для него странно было узнать о работе над новой адаптацией книг Джоан Роулинг, ведь он до сих пор помнит своё время съёмок во франшизе. Он отметил, что новым актёрам придётся тяжелее — всё потому, что во время работы над оригинальными фильмами у звёзд серии не было социальных сетей и такого давления со стороны общественности. Гринт вновь пожелал удачи всему актёрскому составу шоу.

«Когда объявили актёров из сериала, меня сразу же вернуло в 1999-й год. Потому что это было такое захватывающее время. Я желаю им всего наилучшего — это такое увлекательное путешествие. Но это довольно странно и сюрреалистично. Это долгий срок, и, безусловно, бывают периоды, когда хочется избавиться от подобной работы. Это настоящая жертва, особенно для молодых актёров. Но я ни о чём не жалею. Это было прекрасное время, и я думаю, что рядом с ними будет много хороших людей, которые будут о них заботиться».

Ранее стало известно, что Руперт Гринт написал письмо Аластеру Стауту, который сыграет Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер». Он пожелал удачи артисту.

Сериал «Гарри Поттер» от HBO стартует в начале 2027 года. Проект вновь расскажет историю мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.