Меган Фокс может не вернуться в хорроре «Тело Дженнифер 2»

Издание Screen Time взяло интервью у знаменитой актрисы Аманды Сайфред. Она рассказала о разработке второй части популярного хоррора «Тело Дженнифер».

По словам актрисы, она не обсуждала с Меган Фокс её возвращение к роли. Сайфред согласилась на участие в проекте ещё полтора года назад, но на счёт главной звезды первой части она не уверена.

«Я не говорила с Меган о сиквел. Мне самой позвонили и рассказали об этом где-то полтора года назад. Они сказали что-то вроде: "Просто проверяем почву, ты в деле?" А я ответила: "Ага"».

Сюжет «Тела Дженнифер» 2009 года рассказывает про Ниди и её лучшую подругу Дженнифер — она самая красивая девушка в школе, капитан группы поддержки. Выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на парней-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил. Ниди делает всё, чтобы спасти подругу и уничтожить демона. Сейчас автор оригинала работает над сценарием второй части.