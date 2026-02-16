Ольгу Бузову сравнили с молодой Людмилой Гурченко

Кинокритик сравнил Ольгу Бузову с молодой Людмилой Гурченко: «Обретёт актёрскую крепость»
Кинокритик Александр Шпагин заявил, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая актриса комедийного жанра. И сама ведущая недавно подтвердила, что собирается развивать свою кинокарьеру. Шпагин же указал в беседе с «Газетой.ru», что ничего плохого здесь не видит — напротив, кинематограф нуждается в людях, ставших звёздами.
В современном кино, рассуждает критик, много хороших актёров. Проблема в том, что играют они одинаково. Однако и из эстрадников мало кто оказывался плохим актёром — а Ольга вполне нормально играла в МХАТе.
Шпагин считает, что Ольга может стать молодой Людмилой Гурченко. И со временем она покажет себя зрителям как в комедии, так и в драме.
«Но я не думаю, что из неё вырастет какая‑то мощная комедийная актриса. А нормальной, лёгкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься — может быть, обретёт актёрскую крепость. <…> Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что‑то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у неё это получалось не так хорошо, как после 45 лет», — уточнил Шпагин.