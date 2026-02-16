Ольгу Бузову сравнили с молодой Людмилой Гурченко

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая актриса комедийного жанра. И сама ведущая недавно подтвердила, что собирается развивать свою кинокарьеру. Шпагин же указал в беседе с «Газетой.ru», что ничего плохого здесь не видит — напротив, кинематограф нуждается в людях, ставших звёздами.

В современном кино, рассуждает критик, много хороших актёров. Проблема в том, что играют они одинаково. Однако и из эстрадников мало кто оказывался плохим актёром — а Ольга вполне нормально играла в МХАТе.

Шпагин считает, что Ольга может стать молодой Людмилой Гурченко. И со временем она покажет себя зрителям как в комедии, так и в драме.