Михаил Ефремов получит главную роль в сериале-антиутопии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов утвержден на главную роль в новом телевизионном проекте. Это его первая работа в кино после освобождения из мест лишения свободы. Сюжет сериала пока держится в секрете. Осенью 2025 года издание KP.RU сообщало, что проект создается для онлайн-платформы Kion. Премьера сериала, по словам продюсера Сергея Кальварского, запланирована на 2027 год.

Автором проекта выступает известный продюсер и шоураннер Сергей Кальварский, знакомый зрителям по работе над сериалом "Фишер", а ранее занимавшийся сценариями и продюсированием ТВ-программ.

"Проект в работе. Съемки пройдут в этом году в Москве. Михаил Ефремов сыграет положительную роль. Зрители смогут увидеть этот сериал, скорее всего, в 2027 году", - резюмировал Кальварский в разговоре с ТАСС.

В киноиндустрии уже давно ходили слухи о возвращении артиста на большой экран, но представители актера их опровергали, ссылаясь на то, что актеру необходимо поправить здоровье. Во время пребывания в местах лишения свободы у Михаила Олеговича, по данным журналистов, обострились проблемы с легкими.

Примечательно, что Ефремов, в чьей фильмографии было много драматических и характерных ролей, на этот раз предстанет в новом амплуа - он сыграет положительного персонажа. Съемки сериала-антиутопии (именно так характеризуют жанр авторы проекта) стартуют в Москве и продлятся около трех месяцев. Режиссер Сергей Кальварский подчеркивает, что выбор пал на Ефремова исключительно из-за профессиональных качеств. "Миша просто большой русский артист. Я пригласил его в проект, потому что есть желание работать с другом и с прекрасным артистом. Эта роль для него. С Мишей крайне легко. Мы с ним работали много раз. Это большой профессионал, он всегда все играет, всегда готов, у него всегда выучен текст. Он очень порядочный и приличный человек, никогда не опаздывает. Самое главное, что участвует в развитии своего персонажа, что-то предлагает, а не просто заучивает роль. Проект с его участием, может, выйдет в следующем году или в 2027-м", - комментировал ранее Кальварский.

Еще осенью 2025 года Ефремов официально вошел в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова. Недавно он впервые вышел на сцену перед зрителями в спектакле "Без свидетелей" вместе с Анной Михалковой - официальная премьера спектакля запланирована на конец марта.