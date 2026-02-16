Знаменитому эксперту из «Следствие ведут знатоки» запретили быть беременной

В эти дни юбилей у самых известных советских милиционеров. 55 лет назад, в феврале 1971 года был показан по телевидению первый фильм ставшего всенародно любимым сериала «Следствие ведут знатоки». Как выяснилось, при съемках его с самого начала случился форс-мажор, последствия которого зритель видел на протяжении всего дальнейшего времени.

© Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"

Актеры, сыгравшие ЗнаТоКов, прекрасно нам всем знакомы: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей. Однако из этого трио лишь мужская его часть «укоренилась» на своих местах в сериале с самого начала. А вот с подбором представительницы слабого пола возникли проблемы.

По мнению создателей первых серий «Знатоков» на роль участницы бригады МУРовцев – следователя-криминалиста, вполне подходила актриса Театра на Малой Бронной Анна Антоненко-Луконина. Но уже будучи утвержденной Анна Васильевна вдруг огорошила режиссера крайне неприятным для него сообщением: оказывается, она находится в положении. Беременная капитан милиции Зинаида Кибрит никак не вписывалась в канву будущего теледетектива, поэтому пришлось срочно искать замену Антоненко-Лукониной. Так появилась в «Знатоках» Эльза Леждей из Театра киноактера.

Эта актриса и воплотила на экране образ эффектной, умной, проницательной Зинаиды Яновны. А какой могла бы стать «женская треть ЗнаТоКов» в первоначальном варианте?

Оказывается у зрителей есть реальная возможность получить ответ на такой вопрос. Для этого достаточно посмотреть третью серию – «Дело №3. Повинную голову…» Ведь в съемках данной картины приняли участие обе актрисы и «Кибрит-2» – Эльза Леждей, и «Кибрит-1» - Анна Антоненко-Луконина.

Несостоявшаяся главная героиня всего сериала снялась в одной из центральных ролей третьего его фильма. Анна Васильевна сыграла подозреваемую в хищениях заведующую производством кондитерского цеха при ресторане Ирину Сергеевну Маслову.

