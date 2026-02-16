Константин Богомолов вспомнил свою первую роль в кино

Константин Богомолов вспомнил о своём первом актёрском опыте в 12 лет: родители снимали в середине восьмидесятых дом во Внуково, где жили многие коллеги по сцене. Летом у них собиралось много знакомых и друзей, и юный Константин развлекал их сценками и стихами.

© Соцсети

И вот после одного такого случая Александр Орлов, вдохновившись, решил, что школьнику стоит сыграть юного графа Эрнеста. Пробы на «Мосфильме» прошли блестяще. Пришлось ехать на съёмки в Кишинёв. Гримерам Константин доставил массу хлопот: он сильно загорел, и кожа начала облезать.

Находиться в кадре Богомолову не понравилось: режиссёр вспоминает, что из него «выжимали страдание». Никаким желанием к дальнейшим съёмкам он не горел.

«Я вполне удовлетворился симпатичным гонораром за съёмки и за озвучание, который отдал родителям», — вспоминает супруг Ксении Собчак в шоу «Актёрская студия».

Это был единственный профессиональный опыт Константина в детстве — с тех пор он не снимался в кино более 30 лет. На экранах он появился только в 2019 году, снявшись в своих «Содержанках».