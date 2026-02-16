Умерла актриса из «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Актриса Людмила Солоденко скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Из карточки профиля следует, что актриса умерла 13 февраля.

По данным открытых источников, Солоденко родилась в сентябре 1949 года. Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера и выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг.

В кино снималась с 1972 года.

Благодаря эффектной внешности ее приглашали на роли эпизодических, но ярких героинь.

Зрителям Солоденко больше всего запомнилась по ролям в фильмах "Кин-дза-дза" и "ТАСС уполномочен заявить".

Солоденко также снялась в фильмах "Хроники ночи", "Восьмое чудо света", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Последний визит", "Биндюжник и король", "Цена сокровищ", "Курорт особого назначения" и других.