У Елены Яковлевой появилась наследница. Именно так можно называть Юлию Хлынину, которая сыграет следователя Анастасию Каменскую в продолжении популярного сериала, выходившего в первом десятилетии нулевых. Вряд ли у актрис есть внешнее сходство. Но оно, как выясняется, совершенно не обязательно.

© Московский Комсомолец

Первые съемочные дни группа нового проекта провела в Сергиевом Посаде. Снега, мороз, атмосфера исторического места и начало расследования убийства. Формально герои сериала будут заниматься примерно тем же, чем и главные персонажи той самой «Каменской», но судя по подбору актеров, создатели сериала намерены придать развитию сюжета бодрую, почти молодежную атмосферу.

Кроме Юлии Хлыниной в проекте играют Виталий Коваленко, Дмитрий Куличков, Павел Попов и Павел Артемьев. Формально все в сборе: Гордеев «Колобок», Коротков, Лесников, Чистяков и другие персонажи романов Александры Марининой перекочевали в новый сериал и, видимо, готовы идти в ногу со временем.

Как говорит Юлия Хлынина, ее Каменская — «типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении». Возможно в этих характеристиках есть что-то от Каменской в исполнении Елены Яковлевой, но точно отсутствует ненавязчивый поздне-советский интеллигентский шарм. И нужен ли он среди «цифровой реальности»?

Куда более важный вопрос заключается в наличии интереса к многосерийным федеральным детективам со стороны миллениалов. Нет никаких сомнений в том, что Елена Яковлева и Анна Ковальчук стали кем-то вроде местных икон детективного жанра, однако сценарии серий «Каменской» и «Тайн следствия» всегда подразумевали неизбежное наказание для зла в чем зритель даже не сомневался. Сработают ли такие правила игры для другой аудитории?

Миллениалы, если уж новая Анастасия Каменская позиционируется как представитель этого поколения и, вероятно, должна привлечь такую публику, как будто, больше избалованы по части разных теледетективов и привыкли к проектам, где и степень драматизма и неминуемый хэппи-энд могут по-разному трактоваться. Впрочем, не будем раньше времени искать поводы для плохих предчувствий, а заодно идеализировать местных миллениалов. Поди их разбери.