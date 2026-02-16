$77.1991.56

Актриса Рубцова: если актеров заменят на ИИ – такая же судьба ждет и режиссеров

Газета.Ru

Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня» Валентина Рубцова заявила, что в целом не возражает, когда технологии искусственного интеллекта применяются для «воскрешения» певцов или артистов – по ее словам, это дает повод для светлой ностальгии. Однако говорить о полной замене актеров на ИИ не следует, так как в этом случае аналогичная судьба постигнет представителей всех профессий кинематографа, заявила она Общественной Службе Новостей.

Звезда «Универа» раскрыла опасность ИИ для кинематографа
© Газета.Ru
«Я против того, чтобы он всецело заменил актерскую братию. Тогда уже нужно не только отменять профессию актера, но и отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку, потому что ИИ может все это сам сгенерировать», — подчеркнула Рубцова.

Она добавила, что ИИ не должен стать врагом актерской работы, а должен лишь позволить улучшить качество российского кинематографа.

До этого звезда сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru», что актеров и сценаристов через несколько лет сможет заменить искусственный интеллект. При этом, по его мнению, продюсеров это не коснется.