Сын звезды фильма «Кин-дза-дза» назвал причину смерти матери

Сын актрисы Людмилы Солоденко актер Андрей Лавров назвал причину смерти матери. Его цитирует aif.ru.

По словам Лаврова, звезда «Кин-дза-дза» умерла 12 февраля от четвертого инсульта.

«Последние три месяца она была прикована к постели», — уточнил он.

Солоденко было 79 лет, о ее смерти стало известно накануне. Похороны артистки прошли 16 февраля на Кузьминском кладбище в Москве.

Людмила Солоденко снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда», «Охотник».

Экзотической внешностью Солоденко была обязана отцу-кубинцу. Мама родила ее, находясь в официальном браке с советским гражданином. Когда мать умерла, девочку отправили в детский дом для детей, рожденных от связи с иностранцами.