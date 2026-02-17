Екатерина Волкова рассказала, как лишилась главной роли в своей жизни

Екатерина Волкова могла стать Маргаритой в сериале Бортко. Однако жизнь внесла свои жестокие коррективы.

Актриса Екатерина Волкова уже 20 лет играет легендарную Маргариту в театральной постановке «Мастер и Маргарита». Когда режиссер Владимир Бортко еще на заре 00-х задумал снимать экранизацию, он сразу пригласил на главную роль Екатерину. Однако жизнь распорядилась так, что Волкова в картине так и не появилась. Более того, в этот же период она пережила страшную утрату.

Звезда боевика «КГБ с смокинге» побывала на интервью у Ксении Собчак. Екатерина рассказала, почему главная роль всей ее жизни в итоге «уплыла» к Анне Ковальчук. Оказывается, на тот момент Волкова была в положении.

«Меня утвердили, но я тогда не сказала [о беременности]. Потом я потеряла ребенка», — призналась артистка.

Ксения поинтересовалась, почему не был найден компромисс и зачем Екатерина в итоге все же раскрыла свое положение. Вот что ответила Волкова:

«Ну, допустим, съемки должны начаться через три месяца. Через три месяца у меня будет уже... Маргариту я не смогу просто уже сыграть».

О том, что ее сняли с роли, Екатерине сообщил Валерий Тодоровский, один из продюсеров сериала «Мастер и Маргарита». Волкова тогда не сдержала эмоций и расплакалась. Ее поддержал коллега Александр Абдулов, которого утвердили на роль Коровьева. Он даже говорил Бортко, что тот будет дураком, если не сделает Волкову Маргаритой.

Однако создатели проекта не хотели ее ждать, когда она восстановится после родов, и настояли на своем. Увы, но эту беременность актрисе не было суждено выносить.