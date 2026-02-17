Звезда фильма «Чебурашка» раскрыла, кого из актрис считает «иконой»

В старшей коллеге она нашла все качестве истинной леди и профессиональной артистки. Именно таким женщинам не зазорно подражать и в жизни, и на репетициях.

Звезда фильмов «Чебурашка» и «Чебурашка-2» призналась, что в работе и манерах старается равняться на одну из своих старших коллег. Марина Коняшкина нашла свое «альтер-эго» в харизматичной Алене Яковлевой, которой уже много лет искренне восхищается.

«Мне даже как-то моя подруга сказала — у тебя должна быть икона, альтер — эго, ты ее должна видеть в реальной жизни — то, чего в тебе нет, но тебе бы очень хотелось. И я это вижу в Алене Юрьевне», — говорит артистка в эксклюзивном интервью WomanHit.

Коняшкина отметила, что особо ее впечатлила особая стать Яковлевой, ее безупречное воспитание. Даже на рядовые съемки и репетиции, в отличие от артистов молодого поколения, звезда всегда приезжает при полном параде. «Она всегда красиво одета, никогда не суетится. Но и, конечно, она невероятно талантливый человек, и я всегда слушала и смотрела, как она работает. Тоже для себя перенимала какие-то вещи. Пересмотрела все спектакли, где она на сцене. Ну и вот эта порода чувствуется!» — делится Марина.