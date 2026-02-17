Исполнитель роли Гэндальфа заговорил о конце жизни

Британский актер Иэн Маккеллен заговорил о конце жизни. Интервью с 86-летним исполнителем роли Гэндальфа во «Властелине колец» опубликовало издание The Times.

Маккеллен дал понять, что после несчастного случая, произошедшего с ним в Лондоне в 2024 году, принял, что его жизнь заканчивается. Актер-ветеран говорит, что пережитое изменило его точку зрения, но не уменьшило его страсти к работе.

По словам артиста, он больше не считает себя неуязвимым, но смирился с тем, что жизнь заканчивается и все равно продолжает заниматься любимым делом. По его словам, размышления о кончине естественны на этом этапе, особенно учитывая, что с годами у него на глазах уходило все больше друзей.

«Когда ты молод, она удивляет и завораживает, но это особенность старения. Она всегда рядом», — говорит он.

Сейчас Иэн Маккеллен продолжает играть в театре и сниматься в кино. Он сыграет в черной комедии «Кристоферы» Стивена Содерберга, готовится к съемкам картины «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом и намерен повторить культовый образ Магнето в новых «Мстителях».