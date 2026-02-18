Саша Бортич подколола коллег по цеху в интервью Кино Mail. Звезда, отвечая на вопрос, что делает её несчастной, решила пошутить о коллегах по киноиндустрии.

© Super.ru

«Я счастлива, когда ем вкусную еду, а несчастлива, когда люди делают кринж и получают за это кинопремии», — высказалась знаменитость, не уточнив, о каких конкретно проектах идёт речь.

Кроме того, актриса призналась, что обратилась к психотерапии, которая помогла справиться с эмоциональными качелями.

«Стараюсь больше не качаться на них и советую всем озаботиться этим вопросом. Если кажется, что эмоциональные качели — это яркие эмоции, приятные впечатления, вы чувствуете огонь… Это всё не так, это только травматично», — поделилась своим мнением Александра.

Звезда комедии «Я худею» добавила, что старается быть откровенной и настоящей в соцсетях, но не пересекает черту — например, не станет критиковать коллег или проект, в котором участвовала.