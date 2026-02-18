Константин Плотников рассказал о съемках фильма «Король и Шут. Навсегда»

Исполнитель роли Михаила Горшенева в сериале "Король и Шут" и фильме-продолжении "Король и Шут. Навсегда" актер Константин Плотников признался, что песня "Кукла колдуна" является его самой нелюбимой композицией группы. Об этом он рассказал ТАСС на премьере фильма.

«Любимая песня группы "Король и Шут" — "Отражение". <…> Нелюбимая песня — "Кукла колдуна", — поделился Плотников, отметив, что новый фильм, в отличие от сериала, сделан полностью по песням группы. — Мы старались делать большое количество диалогов на основе композиций, старались доставать из песен кусочки, чтобы их проговаривали персонажи».

Премьера фильма "Король и Шут. Навсегда" состоится в кинотеатрах 19 февраля.

Как рассказал Плотников, одним из самых ярких моментов съемок стала недельная экспедиция на полуостров Рыбачий в Мурманской области.

«Самое яркое воспоминание — наша экспедиция на полуостров Рыбачий. <…> Мы вставали в 4 утра и рано ехали на съемки, потому что день был короткий. В один из дней, когда мы приехали снимать очень красочную сцену, там [на полуострове] все замело снегом, вместо зеленой картинки увидели белую. Пришлось снимать совсем другой эпизод. Погода менялась каждые полчаса», — поделился актер.

Он также выразил надежду, что зрители оценят юмор в новой картине.

Кроме знакомых по сериалу "Король и Шут" главных героев, в новом фильме "Король и Шут. Навсегда" появился еще один центральный персонаж — антагонист Некромант в исполнении Ильи Гришина.

«Я не знаю, что именно может зацепить зрителя в моем персонаже. Надеюсь, нам удалось показать его другую, чувственную сторону больной любви. Думаю, всем нам это близко в той или иной степени», — подчеркнул Гришин.

Актер добавил, что все трюки, показанные в фильме, выполнял самостоятельно, без помощи каскадеров.

«Все трюки без исключения выполнялись лично мной. <…> Сложно было очень, например, в первую смену я стоял по колено в воде в красивом, но неудобном костюме. Это был принципиальный шаг с моей стороны — выполнять все самостоятельно, потому что я думаю, что актер должен все уметь делать сам и гордиться, что делает это. Есть какие-то смертельно опасные трюки, которые должны выполняться подготовленными людьми, но если ты, актер, можешь сделать трюк сам, но отказываешься из-за какой-то принципиальности — это неправильно. Нужно получать от своей роли максимум», — отметил Гришин.

Самым сложным для актера во время съемок картины стала работа в костюме антагониста. Множество деталей и тяжелый грим буквально резали кожу, но на площадке приходилось проводить до 13 часов в день.