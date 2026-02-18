Звезды мирового кинематографа раскритиковали Берлинский кинофестиваль

Звезды мирового кинематографа, включая Тильду Суинтон, Хавьера Бардема, Адама МакКэя и Тобиаса Мензиса, в открытом письме раскритиковали организаторов Берлинского международного кинофестиваля за умалчивание военного конфликта в секторе Газа, а также за препятствование артистам высказываться на эту тему на их площадке. Всего под публичным заявлением подписалось более 80 человек.

Авторы требуют от кинофестиваля не поддерживать и не становиться соучастниками жестоких преступлений, которым подвергается палестинский народ. Они также обратили внимание на лицемерие и двойные стандарты организаторов, так как по поводу войны на Украине и протестов в Иране говорилось открыто. Но когда дело доходит до осуждения Израиля, то об этом предпочитают молчать. Главным спонсором Берлинского кинофестиваля является правительство Германии, которое активно поддерживает Израиль.