Владислав Коноплев рассказал о жестких съемках фильма «Король и Шут. Навсегда»

Актер Владислав Коноплев, сыгравший роль Князя в предстоящем фильме «Король и Шут. Навсегда», поделился, что съемки кинокартины были физически сложными. Его слова передал «Пятый канал».

Коноплев рассказал, что во время работы над проектом команде приходилось выполнять множество трюков и участвовать в экшен-сценах. В ходе съемочного процесса актеры вступали в драки, летали и снимались в сценах с подвесами. По словам артиста, члены актерского состава нередко получали травмы.

«Это же фэнтези, там вообще треш. Мы работали жестко, падали, разбивали коленки, руки. И дальше работали. Там экшен-сцен очень много: драки, подвесы, летания. Все, что угодно», — раскрыл Владислав.

Актер также пошутил, что быстрее всего у него получилось «сработаться» с силиконовой головой, которая была реквизитом для одной из сцен.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Действие музыкального приключенческого фэнтези происходит в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Ранее стало известно, что для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров.