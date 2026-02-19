Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

Актер Владимир Яглыч рассказал о своем знакомстве с коллегой Виктором Хориняком, с которым их часто сравнивают внешне. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.tu.

Артист заявил, что лично знаком с Хориняком, который снимался в фильме «Богатырь». По словам Яглыча, однажды об их сходстве пошутила даже его супруга, которая пригласила Виктора на день рождения своего возлюбленного, когда сам он не смог присутствовать на празднике из-за съемок. В сети даже можно найти видео с Хориняком за праздничным столом.

«Мы с ним знакомы, но не могу сказать, что мы близко общаемся», — признался Владимир.

