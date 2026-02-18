Стало известно, кто сыграет Эми Роуз в фильме «Соник в кино 4»

Как сообщает издание THR, кинокомпания Paramount нашла исполнительницу роли Эми Роуз в фильме «Соник в кино 4». Новую героиню в сиквеле сыграет Кристен Белл, звезда сериала «Никто этого не хочет» и мультфильмов «Холодное сердце» от Disney.

Детали сюжета будущей ленты всё ещё неизвестны. Ожидается, что в продолжении вернутся основные персонажи вселенной: от Соника до Шэдоу и Роботника в исполнении Джима Керри. Сама Эми Роуз известна как подруга главного героя, которая всячески пытается завоевать его любовь.

«Соник в кино 4» выйдет 19 марта 2027 года в мировых кинотеатрах. К режиссуре продолжения вернётся Джефф Фаулер, который снял предыдущие три фильма. Трилогия экранизаций про знаменитого собрала в прокате более $ 1 млрд.