Стивен Содерберг высказался про отмену фильма о Кайло Рене

В недавнем интервью Стивен Содерберг, который занимался фильмом про Кайло Рена, рассказал, что остался опустошенным после того, как картину про героя отменили.

© кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

По словам автора, он расстроился, поскольку осознал, что никто из фанатов не увидит ленту, над которой он и другие старательно трудились.

Я придумал этот фильм в своей голове и просто расстроился, что никто другой его не увидит. Это безумие. Мы все очень разочарованы.

Ранее стало известно, что потенциал картины оценили также вице-президент Lucasfilm Кэрри Бэк и исполнительный директор Дэйв Филони, однако глава Disney Боб Айгер и сопредседатель компании Алан Бергман посчитали, что фильму не стоит давать шанс.