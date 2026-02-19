Актриса Марина Александрова раскритиковала режиссеров за бессмысленные пробы

Актриса Марина Александрова высказалась о своей усталости от однообразных проб на роли. Она посетовала на то, что многие режиссеры вызывают актеров, у которых в портфолио уже более 50 фильмов, на сцены, не требующие особого мастерства.

По словам Александровой, зачастую присылаемые сцены сводятся к минимальному конфликту или простому бытовому диалогу. Она подчеркнула, что не хочет тратить время на демонстрацию «органичного существования» перед неподготовленными режиссерами.

— Если вы вызываете актера на пробы сцен, то решите, что вам важно найти, подумайте, где болевая точка героя или ваша, зачем вам снимать это кино? — написала актриса в своем блоге.

Ранее режиссер Константин Богомолов заявил, что уровень современных выпускников театральных вузов можно назвать катастрофой — при этом проблема заключается не только в их необразованности, но и в отсутствии понимания самой профессии. Режиссер подчеркнул, что единственным решением данной проблемы могут стать образовательные реформы, которые должны ужесточить подготовку — чтобы у студентов были фундаментальные знания.