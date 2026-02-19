Звезда «Властелина колец» признался, что не понял смысла драмы «Гамнет»

Издание The Times взяло интервью у звезды фильмов «Властелин колец» и «Люди икс» Иэна Маккеллена. Он поделился своим впечатлением от просмотра драмы «Гамнет» про Уильяма Шекспира.

По словам артиста, он не понял смысл фильма. Маккеллен заявил, что ему не интересно разбираться в причинах появления у Шекспира такого таланта. Он также считает, что воображение великого английского поэта «не ограничено семейной жизнью».

Я не совсем понимаю смысл этого фильма. Мне не очень интересно разбираться, откуда у Шекспира взялось воображение, но оно определённо не ограничивалось только семейной жизнью.

«Гамнет» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Гамнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына. Картина также получила восемь номинаций на премию «Оскар»-2026, в том числе в категории «лучший фильм».