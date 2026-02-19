Барри Кеоган рассказал о фильме «Острые козырьки»

Издание Empire взяло интервью у популярного актёра Барри Кеогана («Солтбёрн»). Он рассказал о своей роли в фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».

Артист воплотил на экране Дюка — проблемного сына Томаса Шелби, которого исполняет Киллиан Мёрфи. По словам Кеогана, его выбрали на роль не просто так. По мнению актёра, он похож на Мёрфи больше, чем тот сам на себя.

«Идеального подбора актёров и быть не может. Я больше похож на Киллиана Мёрфи, чем сам Киллиан похож на Киллиана Мёрфи».

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта. Сюжет картины продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли, помимо Мёрфи и Кеогана, сыграли Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.