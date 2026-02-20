Как сложилась судьба и карьера Алана Рикмана

21 февраля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Алана Рикмана. Широкой публике он известен благодаря культовым ролям в "Гарри Поттере" и "Крепком орешке". Рассказываем, почему Алан Рикман остается любимым актером в России спустя годы и какие фильмы с его участием стоит пересмотреть.

© Российская Газета

Алан Рикман: ключевая информация

Дата рождения 21 февраля 1946 года, полное имя: Алан Сидни Патрик РикманДата смерти14 января 2016 годаМесто рождения Хаммерсмит, ЛондонМесто смерти ЛондонРод деятельности Британский артист театра и кино. Сценарист и кинопродюсер.Образование Учился в Школе искусства и дизайна в Челси, а затем в Королевском колледже искусств. В 26 лет поступил в Королевскую академию драматического искусства.

Ранние годы Алана Рикмана

Детство и семья

Алан Сидни Патрик Рикман родился 21 февраля 1946 года Хаммерсмите, Лондон. У него было двое братьев и сестра. Отец Бернард Рикман был маляром и декоратором, а мать Маргарет Дорин Роуз - домохозяйкой. Семья жила скромно.

Когда Алану было всего восемь лет, отец скончался от рака. Мать осталась одна с четырьмя детьми на руках. Она была вынуждена много работать, чтобы прокормить семью, и, хотя позже снова вышла замуж, второй брак продлился недолго. Алан видел, как тяжело приходится матери и рос ответственным ребенком, помогал по дому, старался хорошо учиться.

Родители учили детей дисциплине, необходимости полагаться на собственные силы. Алан отличался сдержанностью и настойчивостью, которые впоследствии стали визитной карточкой его актерского стиля. Однако родные не поощряли интерес к театру, принимая это за баловство.

Путь к актерству

Фото: Denis Straughan/ Zuma/ТАСС

Обладая талантом художника, Рикман решил пойти по этому пути. Алан учился в Колледже искусств и дизайна в Челси, а затем - в престижном Королевском колледже искусств, на факультете графического дизайна. После завершения учебы он вместе с друзьями открыл собственную студию в Сохо. Бизнес был вполне успешным и просуществовал несколько лет.

В 25 лет он понял, что все-таки должен попробовать стать актером и поступил в Королевскую академию драматического искусства. На тот момент ему было 26 лет - он был значительно старше большинства своих сокурсников.

На жизнь Алан подрабатывал костюмером у Ральфа Ричардсона и Найджела Хоторна.

Еще студентом Рикман получил престижные премии за роли в театральных постановках.

Театр как основа карьеры

Фото: Staff/Mirrorpix/Getty Images

Королевская шекспировская компания

В 1979 году Рикман стал членом Королевской шекспировской компании, крупной британской театральной труппы. Среди его заметных работ были роли в пьесах Шекспира "Бесплодные усилия любви", "Как вам это понравится" и "Антоний и Клеопатра".

А в середине 1980-х актер исполнил роль виконта де Вальмона в постановке "Опасных связей". За эту роль артист получил премию New York Film Critics Circle. Спектакль стал хитом сначала в Лондоне, а затем и на Бродвее. Именно после бродвейского показа продюсеры "Крепкого орешка" предложили сыграть роль террориста Ганса Грубера.

Однако его репутация как серьезного драматического артиста была настолько сильна, что даже когда он начал сниматься в блокбастерах, театральное сообщество продолжало считать его "своим". Он всегда возвращался на сцену, не боясь браться за сложные и экспериментальные постановки.

Почему театр остался для него главным

Рикман очень любил сцену, и, несмотря на растущую популярность в кино, продолжал работать в театре.

Он мастерски совмещал съемки в масштабных блокбастерах с игрой в камерных постановках и режиссурой спектаклей, например его знаменитой работой над пьесой "Меня зовут Рэйчел Корри". Кино давало ему финансовую независимость, а театр - свободу в творчестве.

Прорыв в кино: от злодея к звезде

Фото: kinopoisk.ru

"Крепкий орешек" и роль Ганса Грубера

Алан Рикман дебютировал в кино в зрелом возрасте. Когда он снялся в "Крепком орешке", ему был уже 41 год. До этого актер был известен исключительно в театральных кругах.

Интересно, что Рикман поначалу хотел отказаться от роли в боевике. Однако продюсеры все же убедили его сыграть Ганса Грубера.

Рикману удалось создать образ интеллектуального злодея, харизматичного манипулятора с хорошим чувством юмора. Его персонаж повлиял на создание образов многих других антагонистов в кино.

Благодаря Рикману Ганс Грубер до сих пор возглавляет списки "лучших кинозлодеев" в кино (занял 46-е место среди 50 злодеев в списке 100 лучших героев и злодеев по версии AFI, Американского института киноискусства), а "Крепкий орешек" не стал очередным проходным боевиком.

Закрепление успеха

Фото: kinopoisk.ru

В 1991 году Рикман принял предложение сыграть шерифа Ноттингема в блокбастере "Робин Гуд: Принц воров". Хотя сначала отказывался от роли, опасаясь застрять в амплуа злодея. А согласился, когда получил полный карт-бланш на импровизацию.

Он создал невероятно эксцентричного, капризного и пугающего и одновременно забавного злодея. Его фразы "Локсли, я выну твое сердце ложкой!"; "В этой проклятой стране что - вообще нет солнца? Где здесь восток?" стали культовыми. Роль еще раз подтвердила комедийный дар актера.

После выхода фильма Алан Рикман получил Премию BAFTA (Британской академии кино и телевизионных искусств) за лучшую мужскую роль второго плана. Этот успех окончательно закрепил за Рикманом статус актера, чье присутствие в титрах является гарантией качества фильма.

Северус Снейп и феномен "Гарри Поттера"

Фото: Murray Close/ Getty Images

Как создавался образ Снейпа

Роль Северуса Снейпа стала венцом кинокарьеры Рикмана и сделала его кумиром миллионов.

Когда Алану Рикману предложили роль профессора зельеварения, были опубликованы только первые три книги серии. Актер опасался, что персонаж окажется плоским "злобным учителем", и поначалу не решался подписывать контракт на многолетний проект.

Чтобы убедить Рикмана, Роулинг доверила ему финал истории Снейпа за много лет до того, как была написана последняя книга. Рикман стал одним из очень немногих людей в мире, кто знал правду о любви Северуса к Лили Поттер и его истинной роли в судьбе Гарри.

Почему Снейп стал иконой

Рикман смог воплотить в Снейпе трагическую фигуру, чья жизнь была определена одной большой неразделенной любовью и невыносимой болью. Его образ не укладывается в простые категории "добра" или "зла". Он жил в постоянном внутреннем конфликте. За маской презрения и жестокости скрывалась глубокая рана, верность и самопожертвование. Его "злодейства" в глазах учеников оказались частью сложного плана по защите Гарри.

Глубокий, пронзительный взгляд Рикмана, неповторимая интонация и способность передавать всю гамму чувств едва уловимыми жестами сделали Снейпа незабываемым персонажем.

В русской литературе и культуре всегда ценились сложные, неоднозначные, страдающие герои. Снейп идеально вписывается в этот архетип. Его меланхолия, внутренняя борьба и "жертвенность" резонируют с нашим менталитетом. Фанаты в России создали множество фанфиков, рисунков и мемов, посвященных Снейпу.

Другие ключевые роли Алана Рикмана

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Исторические и драматические образы

В 1996 году Алан Рикман исполнил роль Григория Распутина в телефильме "Распутин: Темный слуга судьбы". Эта роль принесла ему главные профессиональные награды в мире телевидения: "Эмми" и "Золотой глобус". Рикман доказал, что может играть реальных исторических личностей с той же психологической точностью, что и вымышленных персонажей.

Также у Рикмана были роли в авторском кино:

"Верно, безумно, глубоко" (1991). Алан Рикман сыграл призрака умершего возлюбленного главной героини.

"Разум и чувства" (1995). Сыграл роль полковника Брэндона в экранизации Джейн Остин.

"Майкл Коллинз" (1996). Перевоплотился в Имона де Валеру, президента Ирландии.

"Снежный пирог" (2006). В паре с Сигурни Уивер сыграл человека, переживающего личную трагедию.

Знаковые роли Алана Рикмана

Проект Год Роль Награды

Крепкий орешек 1988 Ганс Грубер Культовый дебют

Робин Гуд: Принц воров 1991 Шериф Ноттингема BAFTA

Распутин 1996 Григорий Распутин Эмми, Золотой глобус

Гарри Поттер 2001-2011 Северус Снейп Памятный кубок MTV

Личная жизнь

Фото: Dave M. Benett/WireImage/Getty Images

Рима Хортон и долгий союз

Алан Рикман встретил Риму Хортон в 1965 году, когда ему было 19 лет, а ей - 18. Они оба учились в Художественном колледже Челси. Рима была преподавателем экономики в Кингстонском университете и активным политическим деятелем.

Несмотря на то, что Рикман с женой были неразлучны почти полвека, они не спешили официально оформлять свои отношения. Поклонники и пресса десятилетиями считали их образцом "гражданского брака". Однако в 2012 году они наконец поженились. На церемонии не было ни гостей, ни свидетелей.

Почему у них не было детей

У пары не было детей, поскольку это был выбор Римы Рикман, а Алан уважал решение жены.

Их союз продлился 50 лет, до самой смерти актера.

Болезнь и смерть

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Диагноз и последние годы

За шесть месяцев до смерти врачи диагностировали у Рикмана рак поджелудочной железы. Актер прошел химиотерапию, которая немного продлила ему жизнь.

Рикман умер 14 января 2016 года, ему было 69 лет.

Реакция мира

За рубежом после смерти Рикмана знаменитости отдавали ему дань уважения и делились воспоминаниями.

"Человек такого таланта, с таким дьявольским обаянием и потрясающим умением держаться на экране и на сцене. Нам будет его очень не хватать", - отметил Стивен Фрай.

"Невероятный актер и режиссер. А главное, самый щедрый, веселый и любящий друг", - сожалел Хью Джекман.

"Он был великолепным актером и замечательным человеком", - написала Джоан Роулинг.

В России в память об Алане Рикмане прошли акции, например у посольства Великобритании в Москве и в Петербурге. Участники принесли плакаты, фотографии, рисунки, цветы и свечи, а также зажгли "волшебные палочки" в память об актере.

Фейковая цитата про "80 лет": что правда, а что миф

Фото: Stephen Lovekin/Getty Images

Алану Рикману ошибочно приписывают фразу: "Когда мне будет 80 лет и я буду сидеть в своем кресле-качалке, я буду читать Гарри Поттера. И моя семья спросит меня: "После стольких лет?", и я отвечу: "Всегда".

Однако Алан Рикман такого не говорил. Фразу написала в 2010 году пользовательница сети в своем блоге на сайте Tumblr, а потом фанаты приписали цитату Рикману, не проверив факты и не обратившись к источнику.

У персонажей Гарри Поттера был подобный диалог. Во второй части "Даров смерти" Северус Снейп отвечает Дамблдору на вопрос "После стольких лет?" - "Всегда", имея в виду любовь к Лили Поттер.

Наследие Алана Рикмана

Фото: Grant Lamos IV/Getty Images

Влияние на кино и театр

Алан Рикман создал образ интеллектуального антагониста и новый тип "сложного злодея" в кино и театре. Каждая его отрицательная роль становилась глубоким психологическим исследованием.

Почему его продолжают любить

Алана Рикмана продолжают любить за его умение привносить невероятную глубину и многослойность в каждую роль. Даже в образах злодеев он раскрывал сложную человеческую уязвимость и боль, заставляя зрителей сопереживать. Его уникальный голос и тонкие, выразительные жесты помогали создавать живые, многогранные образы.

Часто задаваемые вопросы

Сколько лет было Алану Рикману на момент смерти?

Алан Рикман скончался в возрасте 69 лет

Правда ли, что Алан Рикман говорил о чтении "Гарри Поттера" в 80 лет?

Нет, это неправда. Фразу ошибочно приписывают актеру.

Какие роли Алана Рикмана считаются главными?

Роль Ганса Грубера в "Крепком орешке", шерифа Ноттингема в фильме "Робин Гуд: Принц воров", Северуса Снейпа в "Гарри Поттере", Распутина в одноименном фильме.

За какие роли Алан Рикман получил премии BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус"?

Алан Рикман получил премию BAFTA за роль шерифа Ноттингема, премии "Эмми" и "Золотой глобус" - за роль Распутина.

Почему Северус Снейп в исполнении Алана Рикмана стал культовым персонажем?

Северус Снейп в исполнении Алана Рикмана стал культовым персонажем благодаря сложности и многогранности его образа.

Заключение

Алан Рикман прожил насыщенную творческую жизнь. Его 80-летие - повод вспомнить актера, который умел быть глубоким, ироничным и честным со своим зрителем. Именно поэтому фанаты по всему миру до сих пор любят Алана Рикмана и пересматривают фильмы с его участием.