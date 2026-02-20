Мэттью Макконахи порассуждал, как ИИ в будущем повлияет на кино и «Оскар»

Во время недавнего интервью актёр Мэттью Макконахи поговорил про награды на «Оскаре», связанные с нейросетями. Условно говоря, Мэттью не удивится, если в будущем появятся награды в этой тематике.

Актёр подчеркнул, что ИИ внедрят в кино и «Оскар» так быстро и аккуратно, что этого даже никто не поймёт.

Будет ли через пять лет у нас награда за лучший фильм, снятый с использованием ИИ? Лучший актёр, снятый с помощью ИИ? Возможно. Думаю, это может стать отдельной категорией. Не уверен. Это произойдёт прямо на наших глазах, и мы даже не будем этого замечать. Всё станет настолько хорошо, что мы не заметим разницы.

Макконахи призвал людей заниматься своим любимым делом и следить, чтобы в него не вторгалось ничего лишнего, в особенности ИИ.