Мадс Миккельсен сыграет в фильме Мартина Скорсезе

По данным Deadline, известный датский актёр Мадс Миккельсен стал частью актёрского состава фильма «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе. Мадс ранее никогда не работал с культовым режисссёром.

Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Проект станет седьмым сотрудничеством Скорсезе и Ди Каприо, ранее работавших вместе в том числе над «Волком с Уолл-стрит» и «Убийцами цветочной луны».

Дата выхода фильма пока неизвестна.