Актер Андрей Гайдулян признался, что не может ходить

41-летний актер сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян оказался в больнице после хирургического вмешательства. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

© Соцсети

На фото Гайдулян лежит, глядя вверх, — его нога загипсована, а в руках он держит воздушные шары с числом 71. Это количество соответствует числу подписчиков его аккаунта в соцсетях, чему актер радуется:

«Это же как целый город! Прикиньте, это целый город. Без больниц только и школ, и вообще всего. Просто такой городок с кучей крутых людей!»

В своем посте Гайдулян рассказал, что съемка была непростой: ему пришлось самому устанавливать телефон, несмотря на то, что из-за наркоза он не мог ходить.

«Меня даже не сфоткали, а у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом, ну понимаете), и я сам кое-как телефон поставил, сфоткался. Потом обратно за ним ползать, вы бы знали, какое это приключение!» — возмутился артист.

19 февраля Гайдуляну провели операцию из-за повреждения мениска. Он рассказал «СтарХиту», что на данный момент проходит реабилитацию и временно использует костыль. Его состояние стабильное.