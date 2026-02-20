«Плохиш» Bunny получил главную роль в голливудском «карибском вестерне»

К ужасу Дональда Трампа и адептов MAGA (движения Make America Great Again – «Сделаем Америку Снова Великой»), «ненавистник» этой самой Америки, «сеющий (своими памфлетами, песнями и заявлениями) только зло», горлопанистый левак и по совместительству хип-хоп-суперстар из Пуэрто-Рико Bad Bunny, покорив американские чарты и премию Grammy, «продолжает расширять свое влияние». Как восторженно пишет сочувствующая пресса, «Плохиш» Bunny «выходит на новый уровень», получив свою первую главную роль в «сочувствующем» Голливуде.

Как стало известно, он возглавит актерский состав в исторической драме Porto Rico - «эпическом карибском вестерне», который станет к тому же и дебютом в режиссуре его соотечественника Рене «Резидента» Переса Хоглара. Проект был запущен еще в 2023 году и, помимо Bad Bunny, об участии которого стало известно только что, в главных ролях заняты именитые кинозвезды: Эдвард Нортон, Хавьер Бардем и Вигго Мортенсен. Исполнительным продюсером выступает дважды оскароносный (за фильмы «Бёрдмэн» в 2015 году и «Выживший» в 2016-м) мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Объявлено, что фильм вдохновлен жизнью Хосе Мальдонадо Романа, известного под конспиративной кличкой «Белый Орел» (типа, как Ульянов был Лениным, Бронштейн – Троцким, Джугашвили – Сталиным и т.д.) — пуэрто-риканского революционера конца XIX — начала XX веков, боровшегося против испанского правления и устраивавшего кровавые восстания.

В только что выпущенном пресс-релизе Эдвард Нортон жирным авансом сравнил еще не вышедшую картину с признанной классикой: «Этот фильм вписывается в традицию фильмов, которые мы глубоко любим - от «Крестного отца» до «Банд Нью-Йорка», которые одновременно волнуют нас драматизмом, культовыми персонажами и эпохами, а также заставляют нас столкнуться с теневой стороной американской истории идеализма».

Для самого Bad Bunny, как отмечает пресса, это – «несомненно еще одна ступень наверх», поскольку прежде звезда хип-хопа мелькал только в небольших киноролях в фильмах «Быстрее пули», «Пойман с поличным» и «Счастливчик Гилмор - 2», а также был ангажирован в отмененный проект студии Marvel, специализирующейся на кинокомиксах, El Muerto («Мертвец»). Теперь же – «полноценная главная роль в амбициозном историческом проекте об истории Пуэрто-Рико».

Анонс вышел на волне триумфа выступления Bad Bunny на Супербоуле 8 февраля (о чем подробно рассказывал «МК»). И хотя критики называют Bad Bunny «воплощением зла», шоу прошло под знаком пуэрто-риканской и латиноамериканской культуры с месседжем «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь» и стало четвертым по просмотрам в истории «музыкальных пауз» на Супербоуле за 60 лет его истории. Статистики также подсчитали, что именно выступление Bad Bunny на Супербоуле вызвало двухсотпроцентный рост интереса к поездкам на остров (Пуэрто-Рико), а также «обогнало Трампа в опросе «кто лучше представляет США».

Дональд Трамп, который бойкотировал игру как-раз из-за присутствия в лайн-апе ненавидимого им Bad Bunny, а также рок-группы Green Day, публично и громогласно критиковал организаторов за выбор участников, написав в своей сети Truth Social:

«Абсолютно ужасно, одно из худших (участий артистов) за все время», «оскорбление величия Америки», а также жаловался на выступление «полностью на испанском языке».

Однако позже в соцсетях и медиа всплыло видео с его собственной частной вечеринки из поместья Мар-а-Лаго во Флориде, где гости смотрели именно выступление Bad Bunny, «а не альтернативный перфоманс с Kid Rock», как было официально объявлено. В этой связи журналисты не без сарказма вспомнили недавнюю ремарку другой рэп-звезды Jay Z, который иронично высмеивал критикующих Bad Bunny, утверждая, что «на самом деле он им нравится, не дайте себя обмануть».

Вот, такие, как говорится, страсти с мордастями, за которыми какие-нибудь «ДДТ» с Юрием Шевчуком наблюдают, видимо, лишь с горькой ухмылкой и сильно издалека…