Умер актер из «Глухаря»

Актер театра и кино Денис Кравцов умер 20 февраля, ему было 42 года. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Московский театральный центр «Вишневый сад», в котором он работал с 2014 года.

© globallookpress

За несколько часов до смерти актер попал в реанимацию.

«Позвонила его мама и сказала, что утром Дениса забрали в реанимацию, а днем его не стало», — заявили в театре.

Причина смерти Кравцова не раскрывается.

Кравцов известен широкой публике по таким проектам, как «Чайная вечеринка», «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Подруга банкира», «Час Волкова-2».