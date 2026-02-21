Эрик Дэйн завершил съемки в третьем сезоне «Эйфории» перед смертью

Издание People сообщило, что актёр Эрик Дэйн успел завершить съёмки в третьем сезоне сериала «Эйфория» перед смертью. Об этом СМИ рассказал представитель умершего артиста.

© Чемпионат.com

Дэйн играл персонажа Кэла Джейкобса, отца Нейта Джейкобса, которого исполнил Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Актёр появится в нескольких эпизодах третьего сезона, который стартует на HBO 12 апреля.

О смерти Эрика Дэйна стало известно 20 февраля. Он умер в возрасте 54 лет, после длительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига. Широкой аудитории артист известен ролями в популярных сериалах «Эйфория», «Зачарованные» и «Анатомия страсти».