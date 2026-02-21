Мэттью Макконахи ответил, сколько раз смотрел «Интерстеллар»

На мероприятии издания Variety и телеканала CNN выступил знаменитый актёр Мэттью Макконахи. Он рассказал, как ему сложно пересматривать фильмы, где он снялся.

Артист заявил, что процесс просмотра картин, где он исполнил одну из ролей, для него некомфортен. Именно поэтому он смотрел фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана только один раз.

«Я правда не пытаюсь это скрывать. Мне не очень комфортно смотреть фильмы, в которых я снимался. Для меня это своего рода тренировка».

Премьера «Интерстеллара» состоялась в 2014 году. Лента рассказывает о главе семьи, который вместе с командой отправляется в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Помимо Макконахи, в картине снялись Тимоти Шаламе («Дюна»), Энн Хэтэуэй («Отверженные»), Мэтт Дэймон («Марсианин») и другие актёры.