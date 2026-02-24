Какую обиду режиссер Шукшин не мог простить любимому артисту Куравлеву

Леонид Куравлев. На счету этого артиста более двухсот ролей. Его снимали в своих картинах самые прославленные режиссеры, такие как Георгий Данелия и Леонид Гайдай. Попасть в обойму к именитым мастерам означало одно – народное признание и высокую оценку коллег. И все же не дорогу в кинематограф Леониду Куравлеву проложил его друг, Василий Шукшин. Печально, что этот творческий союз закончился ссорой двух мастеров советского экрана. За что же Василий Шукшин обиделся на открытого им артиста? Почему Леонид Куравлев считал себя виноватым и непрощенным?

Начинающий артист Леонид Куравлев сыграл еще в дипломной работе у Шукшина: «Из Лебяжьего сообщают». Режиссер из народа сразу разглядел в нем талант артиста. Первая работа мастера не попала в широкий прокат, да и не было такой возможности у студентов института кинематографии. Зато на Куравлева обратили внимание коллеги. А сам Шукшин – просто влюбился в артиста. В своей следующей картине «Живет такой парень» он отдал главную роль ему.

После фильма «Живёт такой парень» режиссер сразу же приготовил для него другой фильм – «Ваш сын и брат». На этот раз Леонид сыграл бывшего заключенного, отсидевшего по дурости. И снова – точное попадание в образ.

Роль Ивана Расторгуева в третьем фильме Шукшина «Печки-лавочки» тоже писалась под Леонида Куравлева. Но тот неожиданно отказался. Как позже доложили Василию Макаровичу, съемкам в «Печках-лавочках» Леонид предпочел работу в «17-ти мгновениях весны» у Татьяны Лиозновой и в «Робинзоне Крузо» у Станислава Говорухина.

Для Шукшина это стало настоящим ударом. Правда, сам артист первым сказал тогда режиссеру:

«Лучше тебя Ивана – никакой Куравлев не сыграет».

Но это был их последний разговор. Действительно, Шукшину пришлось самому войти в кадр в картине «Печки-лавочки». Как и предполагал Куравлев, не нашлось другого артиста, который так же его понимал, как Ленька-друг.