Названы лауреаты премии BAFTA за лучшие роли второго плана

Актриса из Нигерии Вунми Мосаку удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Престижную награду 39-летняя актриса получила за роль целительницы Энни в фильме "Грешники" (Sinners, 2025) Райана Куглера.

"Бронзовую маску" за лучшую мужскую роль второго плана получил Шон Пенн. Британские киноакадемики отметили таким образом игру 65-летнего американского актера в картине "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона.

79-я церемония присуждения главной британской кинопремии, которую впервые ведет шотландский актер Алан Камминг, проходит в центре искусств Саутбэнк в Лондоне.

И для Мосаку, и для Пенна это первые премии BAFTA в карьере. За эти же роли оба актера номинированы на премию "Оскар". Ее победители будут оглашены 15 марта.