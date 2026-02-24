Дэниэл Рэдклифф ответил, будет ли он играть Росомаху после Хью Джекмана

Росомаха — тот самый персонаж, к которому подбирали десятки различных фанатских вариантов, включая и исполнителя роли Гарри Поттера в одноимённой кинофраншизе. Речь про Дэниэла Рэдклиффа.

© globallookpress

По словам актёра, он бы не хотел идти по протоптанной Хью Джекманом дорожке, поскольку желает добиваться успеха самостоятельно.

«Быть ​​тем, кто следует примеру Хью Джекмана, не входит в мои планы».

Кто будет играть героя после Хью Джекмана, пока вод вопросом. Рэдклифф был одним из них, но, как он сам заявил, играть героя всерьёз он пока что не намерен. Поменяет ли Дэниэл свою позицию по этому вопросу? Сказать пока трудно.