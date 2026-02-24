Ушел из жизни актер фильма «Джанго освобожденный» Роберт Кэрредин

Ушёл из жизни Роберт Кэрредин, актёр из фильма «Джанго освобожденный» и брат Дэвида Кэрредина, того самого Билла из «Убить Билла». Ему был 71 год. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близких знаменитости. По их информации, Роберт по собственной воле свёл счёты с жизнью. Известно, что долгие годы он страдал биполярным расстройством.

«С глубокой печалью мы вынуждены сообщить, что наш любимый отец, дед, дядя и брат Роберт Кэрредин ушел из жизни. В нашем мрачном мире Бобби всегда был маяком света для всех. Мы опустошены этой утратой. Бобби почти двадцать лет боролся с биполярным расстройством», — передаёт портал слова родных Кэрредина.

Другие подробности на данный момент остаются неизвестными.

Известно, что брат Роберта, Дэвид, умер в 2009 году от случайного самоудушья. Хотя его супруга уверена, что Кэрредина убили.