Амалия Панахова: магия таланта восточной Лоллобриджиды

В культурной столице Азербайджана проходят масштабные памятные мероприятия, посвященные юбилею женщины, ставшей истинным лицом национального искусства второй половины двадцатого столетия. Госфильмфонд Азербайджана представил уникальную экспозицию, приуроченную к восьмидесятилетию со дня рождения народной артистки СССР и Азербайджана Амалии Панаховой.

© Мир24

Эта выставка стала настоящим откровением даже для искушенных поклонников, так как в ее основу легли эксклюзивные кадры из личного архива актрисы, которые ранее никогда не выносились на суд широкой публики. У входа гостей встречает величественный портрет кинодивы, запечатлевший ее именно такой, какой ее полюбили миллионы зрителей по всему миру.

В советской прессе ее заслуженно называли восточной Лоллобриджидой за редкое сочетание классической красоты и невероятного драматического темперамента, который позволял ей удерживать внимание зала с первой до последней секунды. Как отмечает кинорежиссер и заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, Амалия ханум была по-настоящему универсальным мастером, и ее активное вхождение в мир большого кино в середине шестидесятых годов привнесло в азербайджанский кинематограф особую аристократичность и глубину.

Творческий путь Амалии Панаховой напоминает стремительный взлет: она ворвалась на сцену Азербайджанского государственного академического драматического театра в возрасте шестнадцати лет, будучи всего лишь студенткой второго курса. Коллеги, среди которых и известная актриса Сугра Багирзаде, вспоминают, что ее талант был настолько зрелым и очевидным, что театральные мэтры без колебаний доверяли юной девушке сложнейшие психологические роли. Всю свою жизнь она оставалась предана родной сцене, сыграв в театре более ста ролей, что порой даже мешало ее кинокарьере из-за колоссальной загруженности. Тем не менее, она успела создать более пятидесяти незабываемых кинообразов, которые вошли в золотой фонд наследия страны.

Дива азербайджанского театра и кино Амалия Панахова обладала редким даром воплощать образы волевых женщин, определивших историю Востока. Ее фильмография стала своеобразным учебником истории в лицах, где центральное место заняли такие великие фигуры, как легендарная воительница Томрис, ханская дочь Хуршидбану Натаван и великая поэтесса эпохи Возрождения Мехсети Гянджеви.

Влияние Амалии Панаховой на последующие поколения актеров трудно переоценить. Народная артистка Фиренгиз Муталлимова признается, что именно игра Панаховой в легендарном спектакле «Песня осталась в горах когда-то заставила ее, тогда еще школьницу, влюбиться в актерскую профессию и мечтать о большой сцене. Позже судьба распорядилась так, что Фиренгиз ханум ввелась в эту постановку, продолжая традиции своего кумира.

Но Амалия Панахова не ограничивалась лишь актерским мастерством. В непростые девяностые годы она проявила характер созидателя, основав Бакинский муниципальный театр, который стал важной площадкой для творческих экспериментов и школой для молодых талантов.

Ее общественная деятельность также была масштабной: будучи депутатом Милли Меджлиса, она активно отстаивала интересы культуры и искусства. За свои выдающиеся заслуги она была удостоена высших государственных наград, включая ордена «Шохрат и «Шараф, а также почетное звание народной артистки СССР.

Сегодня память о ней продолжает жить не только в ее фильмах и постановках, но и в документальной ленте «Ее странная судьба, которую презентовали гостям выставки. Экспозиция в Госфильмфонде, позволяющая прикоснуться к внутреннему миру великой актрисы, будет открыта для всех желающих еще долгое время.