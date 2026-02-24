Лайза Миннелли прокляла «Оскар»

Поклонники и любители жизнеописаний знаменитостей штурмуют книжные магазины в поисках свежих мемуаров Лайзы Миннелли. Культовая актриса и певица, особенно гремевшая во второй половине ХХ века, выпустила увесистую книженцию воспоминаний в преддверии своего 80-летия (12 марта), и публика бросилась взахлеб зачитываться.

Дочь не менее знаменитой актрисы и певицы Джуди Гарланд, сама яркая женщина с бурной историей жизни и творчества - ей не только есть, что рассказать, но и чем пощекотать воображение любопытствующих. Например, сильно досталось от Лайзы Голливуду с его институциональной иконой – церемонией «Оскар». К тому же «бабуля» еще и замутила модный альбомчик, бросившись при этом в объятия ИИ, что многих не только изумило, но и шокировало.

Мемуары Kids, Wait Till You Hear This! («Дети, погодите, пока вы это не услышите!») повторяют название одноименной песни с альбома Eleven («Одиннадцать»), который Миннелли, тщательно готовясь к круглой дате, выпустила еще в январе, чем вызвала переполох еще и в музыкальных кругах, «насторожив критику», поскольку «отчаянно» замиксовала свой голос в аранжировках в стиле дип-хаус, созданных искусственным интеллектом, вокруг которого и так не утихают неоднозначные споры. «Вот тебе и бабуля!», - обескураженно восклицают меломаны.

Вдогонку к альбому, «вызвавшему вопросы в контексте этики использования ИИ», вышли мемуары, в которых «щекотание нервишек» продолжилось с не меньшим вызовом. Лайза Миннели, впрочем, всегда отличалась провокативностью в образе и творчестве, и почтенный возраст, как оказалось, не стал помехой для этой традиции.

Легендарная актриса и певица вспомнила, в том числе, свое «душераздирающее» появление на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2022 году и сочными семантическими мазками буквально размазала мероприятие в жидкую субстанцию, обвинив устроителей в том, что ее «обманом, подлостью и коварством» буквально заставили выехать на сцену в инвалидной коляске, хотя обещали «роскошное режиссерское кресло», почти трон.

Тогда Миннелли вручала награду в номинации «Лучший фильм» вместе с Леди Гагой и теперь утверждает, что именно из-за того, что ее заставили выехать в инвалидном кресле, она во время объявления победителя запуталась в словах, и только «чудесная» Гагa спасла ситуацию, «моментально сориентировавшись и поддержав».

По словам актрисы, изначально она согласилась участвовать в церемонии при условии, что будет сидеть в режиссерском кресле, поскольку стоять из-за проблем со спиной ей было трудно. Оказавшись за кулисами, она долго искала обещанное кресло, чтобы «приноровиться к нему, выбрать правильный ракурс позы», однако в последний момент организаторы, как она утверждает, «изменили решение и в грубой форме выставили ультиматум»: или она сядет в инвалидное кресло, или идет лесом, вместо гламурной сцены.

«Мне буквально приказали без объяснений, даже не попросили, сесть в инвалидное кресло или вообще не появляться», — кипит теперь возмущением Лайза в своих мемуарах. «Мне сказали, что это из-за моего возраста и из соображений безопасности – дескать, я могу соскользнуть с режиссерского кресла, и они не могут брать на себя такую ответственность, что было, конечно, полной ерундой».

Всю эту «заботу о безопасности» артистка назвала «совершенно надуманной». Лайза клокочет: «Я не позволю с собой так обращаться!», - но тем не менее в тот злосчастный вечер она все-таки выехала на сцену именно в инвалидной коляске.

И все пошло наперекосяк: из-за более низкого (чем в кресле) положения ей было трудно читать текст с телесуфлера, из-за чего она начала бубнить и заикаться. «Как бы вы себя чувствовали, если бы вас вывезли на сцену против вашей воли перед живой аудиторией и вы не могли четко видеть текст?» — задается теперь актриса гневно-риторическим вопросом.

Несмотря на претензии к организаторам церемонии, Миннелли тепло отзывается о Леди Гаге. Та, узнав о ее «затруднениях и переживаниях», зашла перед их совместным выходом в гримерку к Лайзе и «всячески утешала, даже пыталась разрядить обстановку шутками», а уже на сцене Леди Гага «мгновенно взяла ситуацию под контроль, не позволив неловкости перерасти в скандал».

Две знаменитости вручали тогда статуэтку фильму «Кода. Ребенок любимых родителей» - «трогательной драме», как охарактеризовали фильм критики. Теперь Лайза Миннелли отмечает символичность названия — для нее написание мемуаров стало «собственной «кодой», финальным аккордом и возможностью рассказать свою версию событий».

Литературные колумнисты добавляют: «Спустя четыре года (после появления на «Оскаре») Миннелли превращает момент, за который ее жалели, в жесткий упрек эйджизму, контролю и голливудской машине». В общем, и громы с молниями, и сердечки Гаге, и песни-пляски в стиле дип-хаус – даже почтенный юбилей у легендарной Лайзы Миннелли становится эмоционально заряженной феерией, в чем она, собственно, всегда была мастерицей.