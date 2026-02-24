Известная российская актриса назвала неожиданный недостаток Москвы

Известная российская актриса Мария Смольникова заявила, что в Москве не хватает щедрости. Неожиданный недостаток столицы она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

Звезда фильма «Сталинград» и сериалов «Плевако», «Шаляпин» и «Волшебный участок» считает, что для Москвы характерны переизбыток всего, а темп в городе слишком быстрый. Между тем быстрота, по мнению Смольниковой, одновременно является и преимуществом столицы.

«Нравится, что [в Москве] все быстро. А когда нужно, можно спрятаться в тихий дворик», — добавила она.

Вместе с тем актриса отметила, что в городе недостает тишины, щедрости и трамваев.

Ранее режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн заявил, что современной Москве не хватает тайны.