Звезда «Фишера» пожаловалась на невостребованность из-за своей внешности

Актриса Софья Шидловская заявила, что получает отказы и не очень востребована в кино из-за своей необычной внешности. Об этом она сообщила в интервью WomanHit.

Звезда сериалов «Фишер» и «Вампиры средней полосы» считает, что ее внешность подойдет не каждой героине, поэтому режиссеры нечасто зовут ее на пробы.

«У нас немного ролей для девушек с подобным обликом. Далеко не каждой героине подойдет моя внешность. Были отказы именно из-за этого. Но если я действительно окажусь на своем месте, то это будет необыкновенная девчонка», — сообщила Шидловская.

Артистка отметила, что при этом в театре все наоборот: она с легкостью перевоплощается в разных персонажей — «от чеховской Нины Заречной до персонажей Шекспира».

Ранее актриса Марина Александрова обиделась на режиссеров, вызывающих ее на пробы. 43-летняя актриса напомнила, что в ее карьере было более 50 фильмов, среди которых — работы с великими артистами Николаем Караченцовым и Михаилом Ульяновым.