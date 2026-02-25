29 минут с папой римским: малоизвестные факты из жизни Евгения Герасимова

25 февраля актер, режиссер, продюсер, худрук Театра сатиры и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отмечает 75-летие. Зрители полюбили его за фильмы «Вам и не снилось…», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города». А у юбиляра есть история о том, как он раньше времени появился на свет благодаря волшебной силе кинематографа.

Родители Герасимова накануне рождения сына отправились в кинотеатр «Художественный», а на следующий день восьмимесячный младенец неожиданно явился миру. Молодую маму «утешали» тем, что он либо не выживет, либо будет очень талантливым человеком. Об этом Евгений Герасимов рассказывал не раз, даже со сцены Дома кино в день своего 70-летия, напевая песенку про недостающие «килограммчики» и «сантиметрики».

Кинематограф и дальше сопровождал его по жизни. Еще в советском кино он работал с великолепными актерами старой школы, вплоть до Георгия Юматова и Георгия Жженова, встречался на съемочной площадке с Юрием Никулиным. У Евгения Герасимова до сих пор хранится как святыня пропуск на «Мосфильм» 1964 года.

Когда он учился классе в четвертом (точно уже и сам не помнит, когда это было) и гулял с друзьями во дворе, подошла незнакомая женщина, представилась ассистентом режиссера и пригласила сниматься в кино. Поскольку бдительная учительница предупреждала, что это может быть обман и бандитизм, что их могут ограбить, юный Герасимов поехал на «Мосфильм» с товарищами, прихватив на всякий случай перочинный нож.

На киностудии им понравилось. Атмосфера царила праздничная. Жизнь кипела. По коридорам и павильонам ходили принцессы и лебеди, короли и королевичи. В тот же день начинающий артист обчистил мосфильмовскую яблоню. Они там знатные до сих пор.

Ребят сфотографировали. Они попали в картотеку студии. В скором времени юного Женю вновь пригласили на «Мосфильм» — сниматься в фильме «Они не пройдут» немецкого режиссера, выпускника ВГИКа Зигфрида Кюна. Ему досталась роль Саньки Рымарева, чье детство пришлось на начало 1930-х.

А потом он оказался на площадке у Юлия Карасика, снимавшего картину «Человек, которого я люблю». Конечно, мальчик Женя понятия не имел, как ему повезло — попасть к такому режиссеру. При этом он продолжал заниматься спортом, учиться в физико-математической школе, участвовать в олимпиадах и входить в тройку призеров, но встреча с Карасиком имела неожиданное продолжение, о чем Евгений Герасимов подробно и эмоционально рассказал «МК».

«Увидев «Человека, которого я люблю», главный режиссер Театра им. Евг. Вахтангова Рубен Симонов пригласил автора сценария Леонида Завальнюка и Юлия Карасика написать пьесу для театра, — вспоминает Евгений Герасимов. — Он им сказал: «У вас такой замечательный парень играет. В артисты хочет?» — «Он физикой и математикой увлечен, в Бауманский собирается». — «Пусть в Щукинское идет. Мы его потом в театр к нам возьмем», — такой был разговор».

И Евгений Герасимов поступил в Театральное училище им. Щукина, хотя, как и все абитуриенты во все времена, параллельно проходил туры и в ГИТИСе, и в Щепкинском училище. Выбор был сделан сознательный. А потом он вошел в труппу Театра им. Вл. Маяковского в период его расцвета, когда им руководил Андрей Гончаров. Жизнь позднее закольцевала несколько событий.

Новоиспеченный и дипломированный актер показывался в разные театры Москвы, в том числе и в Театр сатиры, которым ныне сам руководит. Тогда в нем работал молодой режиссер Марк Захаров. Как вспоминает Евгений Герасимов, он был на прослушивании вместе с главным режиссером Валентином Плучеком. «Из всех, кто показывался в тот год, они выбрали меня. Я очень хотел работать с Марком Анатольевичем, но мои педагоги предупредили, что Захаров получит назначение в другой театр. Вскоре он возглавил Театр им. Ленинского комсомола».

Так что выбор был сделан в пользу Театра им. Вл. Маяковского. Молодого артиста тут же ввели в «Разгром» по роману Александра Фадеева в постановке Захарова, где он сыграл старика корейца. Его герой просил командира партизанского отряда Левинсона в исполнении Армена Джигарханяна оставить ему свинью, чтобы было чем накормить многодетную семью. Так началась театральная карьера.

Спустя 35 лет после ухода из Театра Маяковского (а ушел он оттуда, почувствовав в себе силы заниматься режиссурой в кино), после учебы на Высших курсах сценаристов и режиссеров, дебюта в кинорежиссуре, общественной деятельности Евгений Герасимов вернулся в театр. И это был «Ленком» Марка Захарова.

«Я вдруг такое удовольствие стал получать от сцены! Меня с удивлением спрашивали: «Ты столько лет не выходил на сцену — как ты это делаешь?!» А я за три дня выучил огромный текст и выпустил спектакль «Странный народ эти взрослые» по «Маленькому принцу» Экзюпери, где сыграл роль Летчика», — вспоминает юбиляр.

Вскоре его фотография украсила парадное фойе «Ленкома». Он сыграл Короля Людовика в «Снах господина де Мольера» по пьесе «Кабала святош» Михаила Булгакова. Процесс пошел.

Сейчас Евгений Герасимов определяет художественную политику Театра сатиры, сам ставит и играет самых разных героев — вплоть до Воланда и Дон Кихота.

Он по-прежнему рано встает — в шесть утра, делает зарядку, занимается спортом, хотя и не так интенсивно, как прежде. Герасимов — обладатель черного пояса и пятого дана по карате, мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному спорту. Кино ко многому стимулировало. Когда учился на первых курсах в Щукинском и снимался на Дону в фильме «В лазоревой степи» по ранним рассказам Михаила Шолохова, по роли надо было скакать на лошади. И Герасимов начал тренироваться, а позднее стал кандидатом в мастера конного спорта.

Не на все хватало времени и сил, отчего пришлось отказываться, например, от съемок у Станислава Ростоцкого в «Доживем до понедельника». Он затевал амбициозные проекты с зарубежными звездами, но не всегда удавалось их реализовать в силу многих причин геополитического порядка.

Евгений Герасимов брал другие рубежи: организовывал с товарищами Гильдию актеров кино, работал в Союзе кинематографистов, что-то организовывал, воспитывал своих детей, отвечал за чужих, продвигал программы для детей с ограниченными возможностями, встречался с избирателями, кому-то помогал, что-то выбивал, поздравлял коллег и провожал их в последний путь, встречался с папой римским Иоанном Павлом II и даже получил от него почетный знак «За вклад в мировую культуру» за фильм «Поездка в Висбаден» по «Вешним водам» Тургенева, чем очень гордится.

«Мы проговорили с папой римским 29 минут, после чего представитель службы протокола сказал: «Он с вами дольше всех разговаривал из представителей вашей страны. До вас — только с президентом Горбачевым, 28 минут». Горжусь тем, что был на минуту интереснее президента Горбачева», — рассказал «МК» Евгений Герасимов.

В его копилке есть даже поцелуй Джульетты Мазины, и это тоже отдельная история.