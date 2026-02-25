Актер Слава Копейкин рассказал о своих страхах

Актер Слава Копейкин рассказал на шоу «Дримкаст» в VK Видео, что пока опасается выходить на театральную сцену.

Копейкин признался, что у него был неудачный опыт в театре. Артист не участвовал ни в одном спектакле, который бы играл в удовольствие.

«Это были редкие случаи, и то только студенческие. А мой первый спектакль в жизни — он был сразу же на театральной сцене, это было психологическое насилие со стороны режиссёра. Это такой опыт, который не остается в памяти как светлое воспоминание», — поделился артист.

Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Артист отметил, что последние три года пытается неосознанно догнать успех «Слова пацана».