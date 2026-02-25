Актриса Спивак рассказала о неравенстве столичных и петербургских актеров

Актеры из Москвы и из Санкт-Петербурга не имеют равных финансовых возможностей для успешной карьеры в театре или кино. Об этом сообщила заслуженная артистка России Эмилия Спивак, родившаяся в Северной столице.

Несмотря на возможность остаться в Москве, актриса вернулась в родной город, предпочитая творчество родного молодежного театра на Фонтанке, руководство которого осуществляет ее отец, известный режиссер Виктор Спивак.

Актриса вспомнила трудности периода, когда петербургским актерам приходилось преодолевать большие расстояния для участия в московских кастингах. Говоря современном положении дел она выразила сожаление, заметив несправедливость сложившейся системы, при которой талантливые актеры Северной столицы оказываются ограничены возможностями трудоустройства и финансирования.

Оплатить билеты на пробы в Москву для артистов из Петербурга почему-то стало большой проблемой. Это касается и ставок, и отношения, и востребованности, что очень странно. Мне кажется, что питерская школа ничем не хуже московской. Профессионализм у петербургских артистов на очень-очень высоком уровне, так же как степень подготовки и ответственности. Поэтому я не знаю, почему такой несправедливый перекос произошел. Но это, увы, факт, — поделилась Спивак в беседе с изданием «Петербургский дневник».

